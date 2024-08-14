Президент Азербайджана: Мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм

После определенного отдыха будет дан старт новому подготовительному процессу, будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира. Конечно, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм.

После определенного отдыха будет дан старт новому подготовительному процессу, будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира. Конечно, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

"В некоторых видах спорта идет процесс смены поколений. Поэтому, конечно, мы должны подойти к следующим Олимпийским играм учитывая этот аспект, и детско-юношескому спорту и впредь должно уделяться особое внимание", - добавил глава государства.