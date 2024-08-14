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Президент Азербайджана: Мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм

Президент Азербайджана: Мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм После определенного отдыха будет дан старт новому подготовительному процессу, будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира. Конечно, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 14:58
Президент Азербайджана: Мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм

После определенного отдыха будет дан старт новому подготовительному процессу, будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира. Конечно, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

"В некоторых видах спорта идет процесс смены поколений. Поэтому, конечно, мы должны подойти к следующим Олимпийским играм учитывая этот аспект, и детско-юношескому спорту и впредь должно уделяться особое внимание", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We should start preparing for the next Olympic Games now
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Biz növbəti Olimpiya Oyunlarına da indidən hazırlaşmalıyıq

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