Президент Азербайджана: Мы нанесли поражение Армении, отомстили за невинных людей

Посмотрите, к каким грязным методам прибегла Армения, чтобы остановить нас, проиграв на поле сражения, получив 10 тысяч дезертиров, совершенно опозорившись.

Посмотрите, к каким грязным методам прибегла Армения, чтобы остановить нас, проиграв на поле сражения, получив 10 тысяч дезертиров, совершенно опозорившись.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Гяндже в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Но азербайджанский народ, даже выбравшиеся из-под этих обломков люди, покрытые кровью, потерявшие близких говорили, что мы должны идти только вперед. Никто и ничто не могло нас остановить. Мы на поле боя отомстили за невинных людей, шехидов. Поставили Армению на колени, нанесли ей поражение. Мы победили армянский фашизм и восстановили справедливость", - подчеркнул президент.