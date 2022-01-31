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Президент Азербайджана: Мы нанесли поражение Армении, отомстили за невинных людей

Президент Азербайджана: Мы нанесли поражение Армении, отомстили за невинных людей Посмотрите, к каким грязным методам прибегла Армения, чтобы остановить нас, проиграв на поле сражения, получив 10 тысяч дезертиров, совершенно опозорившись.
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 10:56
Президент Азербайджана: Мы нанесли поражение Армении, отомстили за невинных людей
Ильхам Алиев

Посмотрите, к каким грязным методам прибегла Армения, чтобы остановить нас, проиграв на поле сражения, получив 10 тысяч дезертиров, совершенно опозорившись.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Гяндже в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Но азербайджанский народ, даже выбравшиеся из-под этих обломков люди, покрытые кровью, потерявшие близких говорили, что мы должны идти только вперед. Никто и ничто не могло нас остановить. Мы на поле боя отомстили за невинных людей, шехидов. Поставили Армению на колени, нанесли ей поражение. Мы победили армянский фашизм и восстановили справедливость", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Aliyev: Azerbaijan brought Armenia to its knees, defeated it
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistanı diz çökdürdük, məğlub etdik"

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