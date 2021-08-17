Президент Азербайджана: Мы положили конец мифологии, преподносившей армянскую армию как "непобедимую"

11:27 готово Вторая Карабахская война – это наша историческая Победа. В многовековой истории Азербайджана подобной победы не было. Есть уже достаточно информации о войне, и я не хочу повторять. Ход войны всем известен. Просто сейчас надо дать очень детал

Вторая Карабахская война – это наша историческая Победа. В многовековой истории Азербайджана подобной победы не было. Есть уже достаточно информации о войне, и я не хочу повторять. Ход войны всем известен. Просто сейчас надо дать очень детальную и обширную информацию о войне и довоенном периоде в наших учебниках, научных трудах, статьях, книгах, чтобы мы зафиксировали эту историю такой, какая она есть, написали эту историю такой, какая она есть, чтобы грядущие поколения всегда ее знали и не забывали, в том числе не забывали варварства армян.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Отметив, что на Второй Карабахской войне армянская мифология была полностью уничтожена, глава государства сказал: "Потому что на протяжении долгих лет, в течение 30 лет армяне хвастались «военной победой". Армяне выдумали миф о том, что их армия "непобедима" и может удерживать эти земли под оккупацией вечно. Мы разрушили этот миф. Сегодня армянской армии нет. Армянская армия полностью уничтожена. Абсолютное большинство вооружений армянской армии уничтожено или взято в качестве трофеев и сейчас демонстрируется в Парке военных трофеев. Мы положили конец мифологии, которая преподносила армянскую армию как "непобедимую армию".

Подчеркнув, что разрушен миф о том, что армянский солдат "смелый" и может победить в любой войне, Президент Ильхам Алиев отметил, что мы разгромили и этот миф. "Армянский солдат – дезертир и трус. Они сами признали и это было доказано, что в период войны в армянской армии было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. То есть, этот миф тоже был разрушен. Армянский солдат – дезертир. Очередной миф состоял в том, что азербайджанцы не будут сражаться за свои земли, они смирились с этим положением, и если на протяжении почти 30 лет не начали войну, то не начнут и после. Мы разрушили и этот миф. Мы показали, что никогда и не думали мириться с этим положением. Я неоднократно говорил это. Во всех выступлениях говорил, что мы никогда не смиримся с этим положением, любой ценой освободим наши земли от оккупантов, и мы сделали это. Эта мифология тоже была разнесена в пух и прах", - добавил глава государства.