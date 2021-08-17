О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Мы положили конец мифологии, преподносившей армянскую армию как "непобедимую"

Президент Азербайджана: Мы положили конец мифологии, преподносившей армянскую армию как "непобедимую" 11:27 готово Вторая Карабахская война – это наша историческая Победа. В многовековой истории Азербайджана подобной победы не было. Есть уже достаточно информации о войне, и я не хочу повторять. Ход войны всем известен. Просто сейчас надо дать очень детал
Внутренняя политика
17 августа 2021 г. 14:33
Президент Азербайджана: Мы положили конец мифологии, преподносившей армянскую армию как непобедимую
Ильхам Алиев

Вторая Карабахская война – это наша историческая Победа. В многовековой истории Азербайджана подобной победы не было. Есть уже достаточно информации о войне, и я не хочу повторять. Ход войны всем известен. Просто сейчас надо дать очень детальную и обширную информацию о войне и довоенном периоде в наших учебниках, научных трудах, статьях, книгах, чтобы мы зафиксировали эту историю такой, какая она есть, написали эту историю такой, какая она есть, чтобы грядущие поколения всегда ее знали и не забывали, в том числе не забывали варварства армян.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Отметив, что на Второй Карабахской войне армянская мифология была полностью уничтожена, глава государства сказал: "Потому что на протяжении долгих лет, в течение 30 лет армяне хвастались «военной победой". Армяне выдумали миф о том, что их армия "непобедима" и может удерживать эти земли под оккупацией вечно. Мы разрушили этот миф. Сегодня армянской армии нет. Армянская армия полностью уничтожена. Абсолютное большинство вооружений армянской армии уничтожено или взято в качестве трофеев и сейчас демонстрируется в Парке военных трофеев. Мы положили конец мифологии, которая преподносила армянскую армию как "непобедимую армию".

Подчеркнув, что разрушен миф о том, что армянский солдат "смелый" и может победить в любой войне, Президент Ильхам Алиев отметил, что мы разгромили и этот миф. "Армянский солдат – дезертир и трус. Они сами признали и это было доказано, что в период войны в армянской армии было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. То есть, этот миф тоже был разрушен. Армянский солдат – дезертир. Очередной миф состоял в том, что азербайджанцы не будут сражаться за свои земли, они смирились с этим положением, и если на протяжении почти 30 лет не начали войну, то не начнут и после. Мы разрушили и этот миф. Мы показали, что никогда и не думали мириться с этим положением. Я неоднократно говорил это. Во всех выступлениях говорил, что мы никогда не смиримся с этим положением, любой ценой освободим наши земли от оккупантов, и мы сделали это. Эта мифология тоже была разнесена в пух и прах", - добавил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan put an end to mythology that portrayed Armenian army as an “invincible army - President 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz erməni ordusunu “yenilməz ordu” kimi təqdim edən mifologiyaya son qoyduq"

Экслюзивные новости

Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi