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Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха

Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 15:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха

Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, которые отражены в международных конвенциях, и которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Rights of the Armenian population of Karabakh will be protected
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Qarabağın erməni əhalisinin hüquqlarını təmin edəcəyik"

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