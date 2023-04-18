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Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории

Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории За два с половиной года, прошедших со Второй Карабахской войны, Армения, ее покровители, а также поддерживающие ее страны и силы наглядно увидели нашу волю, решимость, силу.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 18:11
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории

За два с половиной года, прошедших со Второй Карабахской войны, Армения, ее покровители, а также поддерживающие ее страны и силы наглядно увидели нашу волю, решимость, силу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Отметив, что за эти два с половиной года в направлении азербайджано-армянской государственной границы, а также в регионе, находящемся под контролем временно размещенных там российских миротворческих сил, произошло много важных событий, глава государства подчеркнул: "Мы неоднократно демонстрировали, что хозяева этих земель – мы, и мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Heç kimə imkan vermərik ki, bizim ərazimizdə kimsə at oynatsın"

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