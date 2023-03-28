Президент Азербайджана: Мы будем строить на освобожденных землях села городского типа

Конечно, на освобожденных землях как сейчас, так и в будущем будет восстановлено каждое село.

Конечно, на освобожденных землях как сейчас, так и в будущем будет восстановлено каждое село.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Однако Азербайджанское государство считает своим долгом собрать жителей близлежащих сел и создать для них благоприятные условия. То есть мы будем строить села городского типа, и я утвердил генеральные планы всех строящихся сел", - подчеркнул глава государства.