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Президент Азербайджана: Мы будем строить на освобожденных землях села городского типа

Президент Азербайджана: Мы будем строить на освобожденных землях села городского типа Конечно, на освобожденных землях как сейчас, так и в будущем будет восстановлено каждое село.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:40
Президент Азербайджана: Мы будем строить на освобожденных землях села городского типа

Конечно, на освобожденных землях как сейчас, так и в будущем будет восстановлено каждое село.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Однако Азербайджанское государство считает своим долгом собрать жителей близлежащих сел и создать для них благоприятные условия. То есть мы будем строить села городского типа, и я утвердил генеральные планы всех строящихся сел", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We will build urban-type villages in the liberated lands
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqlarda indi və gələcəkdə hər bir kənd bərpa ediləcək"

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