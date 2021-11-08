Президент Алиев : Армения угрожала нам новой оккупацией

14:03

"Переезд так называемого "парламента" марионеточной структуры в Шушу было очередным намерением задеть наши чувства. Армения нагло, высокомерно угрожала нам новой оккупацией. Сколько еще мы должны были терпеть? Кто-то ведь должен был преподать им урок или нет?".

Как сообщает Report, об этом сегодня, выступая перед военнослужащими в Шуше, заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

"В вашем лице тысячи, десятки тысяч азербайджанской молодежи, солдат, офицеров вышли вперед и указали врагу на его место, поставили его в такое положение, из которого он уже никогда не выберется. Теперь они будут вечно жить с клеймом проигравшего народа и государства", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.