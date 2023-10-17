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Президент Азербайджана: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры

Президент Азербайджана: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 14:26
Президент Азербайджана: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Он (солдат, офицер - ред.) идет, он грудью идет на смерть и поднимает Флаг именно он. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: No matter how much power the state has, it is the soldiers and officers who achieve Victory
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Dövlətin nə qədər gücü olsa da, Qələbəni əldə edən əsgərdir, zabitdir"

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