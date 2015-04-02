​Президент Азербайджана: Имеются хорошие возможности для создания с ОАЭ совместных предприятий в области туризма

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Мы придаем большое значение Вашему визиту. Уверен, что этот визит упрочит братские отношения между нашими странами". Как отмечает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время официальной встречи с вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом в расширенном составе.

Президент Ильхам Алиев затронул отношения между странами: "Между нами существует очень активный политический диалог. Мы активно сотрудничаем в международных организациях. Мы признательны за поддержку, которую Ваша страна оказывает нам в ООН и Организации Исламского Сотрудничества. В свою очередь, и Азербайджан всегда поддерживает Вашу страну во всех международных институтах. Поэтому основанные на братстве между нашими народами прочные политические связи и активный политический диалог создают особый формат для двустороннего партнерства.

Важное значение, безусловно, представляют вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством и инвестициями. Рады, что 3 года назад в Баку был создан первый офис Вашей торговой палаты за рубежом. Имеются хорошие возможности для взаимного инвестирования, совместной реализации различных проектов, создания совместных предприятий, в частности в области туризма. Как Вам известно, в Вашу замечательную страну приезжает много людей из Азербайджана. Надеемся, что и из Вашей страны туристы чаще будут приезжать в Азербайджан. Таким образом, формат сотрудничества очень широк. Уверен, что члены делегаций будут иметь возможность провести обмен мнениями по специальным проектам. Еще раз приветствую Вас и желаю приятного времяпрепровождения в Азербайджане".

В ходе беседы состоялось обсуждение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, успешного сотрудничества в рамках международных организаций, перспектив расширения связей в экономической сфере, взаимных и совместных инвестиций, вопросов туризма и пр.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международным вопросам.