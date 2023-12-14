Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Турции

14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских отношений между нашими странами во всех сферах.

Было отмечено, что взаимные визиты и контакты на уровне глав государств и других уровнях внесли вклад в дело укрепления нашего сотрудничества.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что наши отношения и дальше будут укрепляться по всем направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.