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Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Турции

Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Турции 14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 12:34
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Турции

14 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских отношений между нашими странами во всех сферах.

Было отмечено, что взаимные визиты и контакты на уровне глав государств и других уровнях внесли вклад в дело укрепления нашего сотрудничества.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что наши отношения и дальше будут укрепляться по всем направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev receives Foreign Minister of Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib

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