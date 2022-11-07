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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Победы В преддверии отмечаемого в республике 8 Ноября Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях.
Внутренняя политика
7 ноября 2022 г. 21:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Победы
Президент Ильхам Алиев

В преддверии отмечаемого в республике 8 Ноября Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях.

Как передает Report, в Twitter главы государства было опубликовано фото: "8 ноября - День Победы".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

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