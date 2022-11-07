Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем ПобедыВ преддверии отмечаемого в республике 8 Ноября Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях.
В преддверии отмечаемого в республике 8 Ноября Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях.
Как передает Report, в Twitter главы государства было опубликовано фото: "8 ноября - День Победы".