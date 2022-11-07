Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Победы

В преддверии отмечаемого в республике 8 Ноября Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях.

https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpg https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpg Президент Ильхам Алиев

В преддверии отмечаемого в республике 8 Ноября Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях. Как передает Report, в Twitter главы государства было опубликовано фото: "8 ноября - День Победы". pic.twitter.com/gMY40WI0DP — İlham Əliyev (@azpresident) November 7, 2022 Подпишитесь на наш Telegram канал