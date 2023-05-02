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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район 2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 16:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Как сообщает Report, глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса ОАО "Азеришыг" в Агдаме.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Агдамского центра мугама, 2-го и 3-го жилых кварталов, которые будут построены в городе Агдам, административного здания в городе Агдам.

Далее глава государства ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit Aghdam district
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam rayonuna səfər ediblər

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