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    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ахмет Давутоглу провели встречу один на один

    В ходе встречи была выражена уверенность в том, что наши отношения и впредь будут успешно развиваться

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Турецкой Республики Ахмета Давутоглу один на один.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между нашими странами во всех областях. Было особо подчеркнуто значение нынешнего визита с точки зрения расширения наших связей.

    Выражена уверенность в том, что наши отношения и впредь будут успешно развиваться. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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