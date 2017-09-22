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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка

    Глава государства ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов© President.az

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка.

    Как сообщает Report, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.

    Затем было сделано фото на память.

    Далее президент Азербайджана ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.

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