Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка

22 сентября, 2017 11:35

© President.az Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка. Как сообщает Report, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка. Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями. Затем было сделано фото на память. Далее президент Азербайджана ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.