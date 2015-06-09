Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Баиловского бульвара - ФОТО

Баку. 9 июня. REPORT.AZ / Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии Баиловского бульвара.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что строительство Баиловского бульвара началось в 2013 году. Работы на бульваре в рамках проекта проделаны на высоком уровне. Протяженность нового центра отдыха общей площадью 24 гектара составляет 2,3 километра. Здесь на площади 16 гектаров проведено озеленение.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия Баиловского бульвара.

В новом центре отдыха установлены современные системы освещения и орошения. Работы, проделанные на Баиловском бульваре, начинающемся с Площади Государственного флага, еще больше украшают облик Приморского национального парка, придают столице особую красоту. То, что инфраструктура, созданная в таких центрах отдыха, отвечает самым современным требованиям, имеет важное значение с точки зрения комфорта жителей. Отсюда открывается восхитительная панорама на Каспий.

Благодаря принимаемым под руководством Президента Ильхама Алиева мерам в области модернизации Баку в последние годы создаются новые уголки отдыха, парки и аллеи. Баиловскому бульвару принадлежит особое место среди современных центров отдыха.

Через несколько дней в нашей столице стартует знаменательный и исторический спортивный праздник – первые Европейские игры. Очень важно, что Баиловский бульвар открылся именно в преддверии первых Европейских игр, находящихся в центре внимания мира. Приезжающие в нашу страну туристы получат возможность ознакомиться с масштабами проводимой в Баку созидательной работы.