 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана принял участие в церемонии прощания с народным поэтом Залимханом Ягубом

    Поэт будет похоронен в 1-й Аллее почетного захоронения

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с народным поэтом Азербайджана, общественным деятелем Залимханом Ягубом.

    Как сообщает Report, глава государства 11 января принял участие в церемонии прощания с поэтом в мечети "Тезепир" в Баку. 

    Поэт будет похоронен в 1-й Аллее почетного захоронения.

    Напомним, что З.Ягуб длительное время страдал от болезни почек.

    Залимхан Ягуб родился 21 января 1950 года в селе Кяпянакчи Больнисского района Грузии.

    В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса.

    С 1994 года З.Ягуб являлся членом Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

    Он являлся автором более 20 книг.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi