Президент Азербайджана принял участие в церемонии прощания с народным поэтом Залимханом Ягубом

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с народным поэтом Азербайджана, общественным деятелем Залимханом Ягубом.

Как сообщает Report, глава государства 11 января принял участие в церемонии прощания с поэтом в мечети "Тезепир" в Баку.

Поэт будет похоронен в 1-й Аллее почетного захоронения.

Напомним, что З.Ягуб длительное время страдал от болезни почек.

Залимхан Ягуб родился 21 января 1950 года в селе Кяпянакчи Больнисского района Грузии.

В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса.

С 1994 года З.Ягуб являлся членом Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

Он являлся автором более 20 книг.