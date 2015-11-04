​Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил установленный в парке Гейдара Алиева памятник общенациональному лидеру нашего народа, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о проведенной в парке работе по благоустройству. В настоящее время этот парк стал самым любимым центром отдыха жителей Загаталы и гостей района.