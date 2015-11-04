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    ​Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район

    Глава Исполнительной власти Загатальского района проинформировал Ильхама Алиева о проведенной в парке работе по благоустройству

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил установленный в парке Гейдара Алиева памятник общенациональному лидеру нашего народа, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал Президента Ильхама Алиева о проведенной в парке работе по благоустройству. В настоящее время этот парк стал самым любимым центром отдыха жителей Загаталы и гостей района.

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