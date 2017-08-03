Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 3 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

Как сообщает Report, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, памятник гениальной личности, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной вокруг памятника и в парке. Было сообщено, что в парке проведена широкая работа по благоустройству, созданы все условия для эффективного отдыха жителей.