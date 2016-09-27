Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сумгайыт

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с созданными условиями после капитального ремонта и реконструкции улицы Сюльх – основной въездной дороги в город Сумгайыт.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Сумгайыта Закир Фараджов проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что работа по капитальному ремонту и реконструкции выполнена исполнительной властью города на высококачественном уровне. Начавшаяся в феврале этого года работа по реконструкции завершилась в начале сентября. Протяженность улицы от автомобильной дороги Баку-Губа до памятника «Голубь» в городе составляет 5,2 километра.

Было доведено до внимания, что до реконструкции здесь не было тротуара. В ходе реконструкции построены новые тротуары, с двух сторон дороги проложена канализационная линия для стока дождевых вод. Вдоль дороги проведены работы по озеленению, посажены деревья и цветочные кусты, налажена автоматизированная оросительная система. Новая осветительная система также привлекает внимание своим современным видом. Вдоль улицы построены декоративные опорные стены.

Было сообщено, что улица уложена полимерным асфальтовым покрытием толщиной 15 сантиметров. Проезжая часть улицы шириной 14 метров после реконструкции была доведена до 22 метров. Особенность этого асфальта, изготовленного на основе современных технологий, заключается в грузоподъемной способности, эластичности и устойчивости. Капитальный ремонт и реконструкция улицы Сюльх создает возможность для удобного и безопасного движения транспорта из Баку в Сумгайыт и обратном направлении.