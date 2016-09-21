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    Президент Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир

    Глава государства возложил цветы к установленному в центре города памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир.

    Как сообщает Report, глава государства возложил цветы к установленному в центре города памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

    Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал главу государства о работе, проведенной в Мингячевире за последнее время.

    Сообщалось, что территория парка, носящего имя общенационального лидера, составляет три гектара. В парке построены каскад водопадов и новое кафе, в современном стиле отреконструировано кафе "Матери и ребенка", проведены широкие озеленительные работы.

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