Президент Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир.

Как сообщает Report, глава государства возложил цветы к установленному в центре города памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал главу государства о работе, проведенной в Мингячевире за последнее время.

Сообщалось, что территория парка, носящего имя общенационального лидера, составляет три гектара. В парке построены каскад водопадов и новое кафе, в современном стиле отреконструировано кафе "Матери и ребенка", проведены широкие озеленительные работы.