Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с выставкой Bakutel-2017

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ 6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в Баку Экспо-Центре ознакомились с XXIII Азербайджанской международной выставкой телекоммуникационных и информационных технологий "Bakutel 2017".

Как сообщает Report, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и его супругу о выставке.

Было сообщено, что в этом году в выставке участвуют 192 компании, представляющие 20 стран мира. Среди них Азербайджан, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Финляндия, Франция, Швеция, Королевство Нидерландов, Турция и другие страны. Участниками выставки являются ведущие ИКТ-компании, мобильные операторы, операторы связи, интернет-провайдеры, системные интеграторы и дистрибьютеры известных брендов. 40 процентов выставки состоит из постоянных экспонатов Bakutel. 30 процентов участников выставки этого года дистрибьютеры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева ознакомились с павильонами выставки.

Во время ознакомления с выставкой "Bakutel-2017" президент Ильхам Алиев ответил на вопросы телеканалов "Euronews" и "Россия -24".