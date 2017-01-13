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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с кораблем типа "Туфан" Береговой охраны ГПС и новой специальной техникой

    Верховный главнокомандующий посмотрел прохождение пограничных сторожевых кораблей

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым кораблем, строительство которого завершилось в Судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны Государственной пограничной службы, и новой специальной техникой, переданной в служебное пользование.

    Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы – командующий Пограничными войсками Эльчин Гулиев отдал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

    Президент Азербайджана посмотрел фильм о деятельности пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны Государственной пограничной службы, ознакомился с их техническими показателями.

    Глава государства поинтересовался условиями, созданными на пограничном сторожевом корабле типа "Туфан".

    Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посмотрел прохождение пограничных сторожевых кораблей.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в Судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны Государственной пограничной службы очередной пограничный сторожевой корабль типа "Туфан".

    Затем президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с новоприобретенными автотранспортными средствами и другой специальной техникой.

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