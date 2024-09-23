Президент Азербайджана: Идеологические провокации против нас продолжаются

Идеологические провокации против нас продолжаются. Правда, они до сегодняшнего дня не дали никаких результатов, потому что им противостоят сильная воля нашего народа и наш национальный дух. Никакая идеологическая провокация не может здесь пустить корни. Н

Идеологические провокации против нас продолжаются. Правда, они до сегодняшнего дня не дали никаких результатов, потому что им противостоят сильная воля нашего народа и наш национальный дух. Никакая идеологическая провокация не может здесь пустить корни. Но это не должно нас расслаблять.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

"Мы должны разоблачать все грязные игры, ведущиеся против нас, и мы это делаем как официально, так и на общественном и медиа-пространстве. Считаю, что азербайджанский народ сегодня все прекрасно видит, прекрасно знает – кто наш друг, а кто наш враг", - подчеркнул глава государства.