Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу

7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу.

7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди ознакомились в городе Шуша со строительными работами, ведущимися в жилом комплексе из 23 зданий, и предстоящими работами в историческом здании-памятнике "Гимназия для девочек".

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели Крепостную стену и прилегающую территорию, ознакомились с проектами по восстановлению и реконструкции, которые будут реализованы Фондом Гейдара Алиева в ряде зданий, расположенных на улице Панахали хана, приняли участие в открытии отеля Yasəmən.