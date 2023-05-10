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Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше

Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 23:01
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о проведенной на улице восстановительной работе.

Улица, названная в честь Железного кулака, обеспечившего историческую Победу Азербайджана в Отечественной войне и превратившегося в символ нерушимого единства нашего народа, охватывает центральную часть города. Протяженность улицы Железный кулак составляет 2473 метра, а ширина - от 10 до 15 метров в зависимости от дорожного полотна. Работа по восстановлению и реконструкции проводится на высоком уровне в соответствии с историческим обликом города Шуша.

Глава государства открыл вывеску улицы Железный кулак.


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Версия на английском языке President of Azerbaijan and First Lady attend unveiling ceremony of Iron Fist Street sign in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Şuşada Dəmir Yumruq küçəsinin lövhəsinin açılışında iştirak ediblər

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