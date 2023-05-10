Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии вывески улицы Железный кулак в Шуше.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы о проведенной на улице восстановительной работе.

Улица, названная в честь Железного кулака, обеспечившего историческую Победу Азербайджана в Отечественной войне и превратившегося в символ нерушимого единства нашего народа, охватывает центральную часть города. Протяженность улицы Железный кулак составляет 2473 метра, а ширина - от 10 до 15 метров в зависимости от дорожного полотна. Работа по восстановлению и реконструкции проводится на высоком уровне в соответствии с историческим обликом города Шуша.

Глава государства открыл вывеску улицы Железный кулак.

