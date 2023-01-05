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Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта

Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детско-юношеском центре развития в Баку после капитального ремонта и реставрации.
Внутренняя политика
5 января 2023 г. 14:46
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детско-юношеском центре развития в Баку после капитального ремонта и реставрации.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в Центре.

Было отмечено, что в 1937 году в здании, расположенном по адресу: улица С.Велиханлы, 3 в Баку, был создан Центральный дворец пионеров. Цель заключалась в эффективной организации досуга детей, развитии их знаний, способностей и навыков, оказании практической и методической помощи в организации внешкольной воспитательной работы.

В первое время во дворце функционировали кружки технического творчества, художественного воспитания, изобразительного искусства, физической культуры. В 1946 году во дворце был создан ансамбль песни и танца, состоящий из хореографической группы, коллективов народных инструментов, гармонистов и хора. Композитор Гамбар Гусейнли написал для ансамбля песню "Джуджалярим". Именно поэтому в 1959 году коллектив получил название "Джуджалярим".

Спустя почти 15 лет – в апреле 1961 года в честь первого в мире космонавта дворцу было присвоено имя Юрия Гагарина. На основании постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 декабря 1991 года номер 427 Дворец пионеров и школьников имени Ю. Гагарина был переименован в Республиканский дворец детско-юношеского творчества имени Тофига Исмайлова.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 1 ноября 2016 года Республиканский Центр экологического воспитания и опытничества Министерства образования, Республиканский центр молодых туристов и краеведения и бакинский Дворец детско-юношеского творчества имени Тофига Исмайлова были объединены и на их базе создан Детско-юношеский центр развития, которому в прошлом году был присвоен статус юридического лица публичного права.

Центр, который в период деятельности сыграл значимую роль в формировании тысяч талантливых молодых людей по различным специальностям, в 2022 году был капитально отремонтирован. После сдачи в пользование в Центре организованы 44 кружка по таким направлениям, как танцы, музыкальные инструменты, вокал, здоровый образ жизни, театр, живопись, иностранные языки, интеллектуальное развитие, наука и технологии, психология, кулинария и туризм, а также экоклуб. В этих кружках будут заниматься до 1500 учащихся. В Центре будут работать 20 административных, 20 технических и 65 педагогических работников.

Отметим, что капитальный ремонт и реставрация здания Центра является еще одним примером внимания и заботы президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой о формировании молодого поколения в соответствии с современными трендами развития.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view conditions created at Child and Youth Development Center in Baku after major overhaul
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Bakıda Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olublar

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