Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детско-юношеском центре развития в Баку после капитального ремонта и реставрации.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детско-юношеском центре развития в Баку после капитального ремонта и реставрации.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в Центре.

Было отмечено, что в 1937 году в здании, расположенном по адресу: улица С.Велиханлы, 3 в Баку, был создан Центральный дворец пионеров. Цель заключалась в эффективной организации досуга детей, развитии их знаний, способностей и навыков, оказании практической и методической помощи в организации внешкольной воспитательной работы.

В первое время во дворце функционировали кружки технического творчества, художественного воспитания, изобразительного искусства, физической культуры. В 1946 году во дворце был создан ансамбль песни и танца, состоящий из хореографической группы, коллективов народных инструментов, гармонистов и хора. Композитор Гамбар Гусейнли написал для ансамбля песню "Джуджалярим". Именно поэтому в 1959 году коллектив получил название "Джуджалярим".

Спустя почти 15 лет – в апреле 1961 года в честь первого в мире космонавта дворцу было присвоено имя Юрия Гагарина. На основании постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 декабря 1991 года номер 427 Дворец пионеров и школьников имени Ю. Гагарина был переименован в Республиканский дворец детско-юношеского творчества имени Тофига Исмайлова.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 1 ноября 2016 года Республиканский Центр экологического воспитания и опытничества Министерства образования, Республиканский центр молодых туристов и краеведения и бакинский Дворец детско-юношеского творчества имени Тофига Исмайлова были объединены и на их базе создан Детско-юношеский центр развития, которому в прошлом году был присвоен статус юридического лица публичного права.

Центр, который в период деятельности сыграл значимую роль в формировании тысяч талантливых молодых людей по различным специальностям, в 2022 году был капитально отремонтирован. После сдачи в пользование в Центре организованы 44 кружка по таким направлениям, как танцы, музыкальные инструменты, вокал, здоровый образ жизни, театр, живопись, иностранные языки, интеллектуальное развитие, наука и технологии, психология, кулинария и туризм, а также экоклуб. В этих кружках будут заниматься до 1500 учащихся. В Центре будут работать 20 административных, 20 технических и 65 педагогических работников.

Отметим, что капитальный ремонт и реставрация здания Центра является еще одним примером внимания и заботы президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой о формировании молодого поколения в соответствии с современными трендами развития.