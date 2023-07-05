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Президент Азербайджана: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида

Президент Азербайджана: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида Во время геноцида при французском правлении были убиты почти 1,5 миллиона алжирцев. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в парижском музее в качестве военных трофеев.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:34
Президент Азербайджана: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида

Во время геноцида при французском правлении были убиты почти 1,5 миллиона алжирцев. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в парижском музее в качестве военных трофеев.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Отметив, что это цинично и отвратительно, глава государства сказал: "Мы требуем от президента Франции Эмманюэля Макрона передать Алжиру останки его героев".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: France has to apologize for its colonial past and bloody colonial crimes and acts of genocide
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Fransa müstəmləkə keçmişinə və soyqırımı aktlarına görə üzr istəməlidir"

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