Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов

В Азербайджане есть потребность в увеличении количества новых танкеров, сухогрузов и паромов.
Как сообщает Report, об этом заявил 17 января в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с исполнительным директором и акционером голландской компании Damen Shipyards Group Арноутом Даменом.
Глава государства отметил, что в Азербайджане есть потребность в увеличении количества новых танкеров, сухогрузов и паромов. В этой области также имеется хороший потенциал для сотрудничества с компанией Damen Shipyards Group.