Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов

В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, глава государства встретился в Давосе с исполнительным директором и акционером нидерландской компании Damen Shipyards Grou

В Азербайджане есть потребность в увеличении количества новых танкеров, сухогрузов и паромов.

Как сообщает Report, об этом заявил 17 января в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с исполнительным директором и акционером голландской компании Damen Shipyards Group Арноутом Даменом.

Глава государства отметил, что в Азербайджане есть потребность в увеличении количества новых танкеров, сухогрузов и паромов. В этой области также имеется хороший потенциал для сотрудничества с компанией Damen Shipyards Group.