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Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов

Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, глава государства встретился в Давосе с исполнительным директором и акционером нидерландской компании Damen Shipyards Grou
Внутренняя политика
17 января 2023 г. 21:12
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Ильхам Алиев

В Азербайджане есть потребность в увеличении количества новых танкеров, сухогрузов и паромов.

Как сообщает Report, об этом заявил 17 января в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с исполнительным директором и акционером голландской компании Damen Shipyards Group Арноутом Даменом.

Глава государства отметил, что в Азербайджане есть потребность в увеличении количества новых танкеров, сухогрузов и паромов. В этой области также имеется хороший потенциал для сотрудничества с компанией Damen Shipyards Group.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycanda yeni tankerlər, quru yük gəmiləri və bərələrin artırılmasına ehtiyac var"

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