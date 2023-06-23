Президент Азербайджана еще раз напомнил об условиях подписания мирного договора с Арменией

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны еще раз напомнил об условиях подписания мирного договора с Арменией.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны еще раз напомнил об условиях подписания мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, отметив, что в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, а в прошлом месяце даже отметила параметры территории нашей страны, глава государства заявил, что эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать.

"Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир", - сказал президент.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что другими важными условиями являются открытие Зангезурского коридора и вывод вооруженных формирований армянской армии из Карабахского региона.