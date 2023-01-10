Президент Азербайджана: Экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна вызывать сомнений

В настоящее время мы вплотную занимаемся расширением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. В прошлом году уже было дано указание, из бюджета будут выделены средства на сумму более 100 миллионов долларов, часть их уже выделена. Мы доведем пропускную

В настоящее время мы вплотную занимаемся расширением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. В прошлом году уже было дано указание, из бюджета будут выделены средства на сумму более 100 миллионов долларов, часть их уже выделена. Мы доведем пропускную способность этой железной дороги с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Но и этого будет недостаточно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о значении Зангезурского коридора в развитии проходящих через Азербайджан транспортных коридоров.

"Нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии. Путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с временной точки зрения. Вместе с тем осуществляя общую тарифную политику, мы должны добиться большей привлекательности этой дороги в экономическом отношении. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть, если учесть потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно. Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения", - подчеркнул глава государства.