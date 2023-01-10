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Президент Азербайджана: Экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна вызывать сомнений

Президент Азербайджана: Экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна вызывать сомнений В настоящее время мы вплотную занимаемся расширением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. В прошлом году уже было дано указание, из бюджета будут выделены средства на сумму более 100 миллионов долларов, часть их уже выделена. Мы доведем пропускную
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 19:44
Президент Азербайджана: Экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна вызывать сомнений
Ильхам Алиев

В настоящее время мы вплотную занимаемся расширением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. В прошлом году уже было дано указание, из бюджета будут выделены средства на сумму более 100 миллионов долларов, часть их уже выделена. Мы доведем пропускную способность этой железной дороги с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Но и этого будет недостаточно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о значении Зангезурского коридора в развитии проходящих через Азербайджан транспортных коридоров.

"Нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии. Путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с временной точки зрения. Вместе с тем осуществляя общую тарифную политику, мы должны добиться большей привлекательности этой дороги в экономическом отношении. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть, если учесть потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно. Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Economic viability of the Zangazur corridor should not be in any doubt
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi səmərəsi heç kimdə şübhə doğurmamalıdır"

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