Президент Азербайджана: Дорогу Кельбаджар-Лачин построят на самом высоком уровне

"Сейчас едем в Лачинский район. Позже мы поедем в Кельбаджар".

"Сейчас едем в Лачинский район. Позже мы поедем в Кельбаджар".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Лачинский район.

"Фундамент аэропорта будет заложен сегодня в Лачине. Дорога Кельбаджар-Лачин также будет реконструирована на самом высоком уровне. И оба туннеля, которые я только что проложил, сделают эту дорогу еще более комфортной. Это знаменитый тоннель, построенный еще в советское время. Строительство началось в 1958 году. Его длина составляет 200 метров. Длина туннелей, которые мы построим, составляет 11 и 5 км. Это единственная старая дорога, соединяющая Кельбаджар и Лачин. Когда армяне покидали Кельбаджар и Лачин, они хотели взорвать этот тоннель. Посмотрите, какими коварными были эти люди. Его пытались взорвать, но не вышло. Кельбаджар и Лачин - одни из самых красивых наших регионов. «Как бы армяне ни причинили вред нашей природе, они не смогли полностью уничтожить ее", - сказал Президент Азербайджана.