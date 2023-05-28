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Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях

Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях Делимитация границ должна происходить на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще окопались в Ка
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях

Делимитация границ должна происходить на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще окопались в Карабахе, должны быть выведены оттуда. Это наши условия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

"Я заявляю об этих условиях вот здесь, в городе Лачын, чтобы каждый видел: сегодня мы здесь и будем находиться здесь вечно. Пусть также знают, что отсюда видны села Армении. Мы тоже видим эти села, то есть пусть не забывают и об этом", - отметил президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Delimitation should be conducted on our conditions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Sərhədlərin delimitasiyası bizim şərtlərimiz əsasında olmalıdır

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