Президент Алиев: Действия Армении являются преступлениями против человечности

"Оккупация Арменией 20 процентов земель Азербайджана на протяжении почти 30 лет сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности"

"Оккупация Арменией 20 процентов земель Азербайджана на протяжении почти 30 лет сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого заседания Совета генеральных прокуроров государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

"На этих территориях проводилась политика этнической чистки, более одного миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения совершила Ходжалинский геноцид, зверски убив 613 невинных мирных жителей. В результате Первой карабахской войны около 4000 наших граждан пропали без вести. В период оккупации Армения полностью разрушила все наши села и города, вандализму были подвержены наши исторические, культурные и религиозные памятники", - говорится в обращении.

"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан, выполняя резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, нормы и принципы международного права, восстановил свою территориальную целостность.

В настоящее время в регионе сложилась новая реальность. Открытие Зангезурского коридора внесет существенный вклад в развитие регионального сотрудничества. Считаю, что учреждение на сегодняшнем заседании Совета Генеральной прокуратуры государств - членов Тюркского совета придаст импульс надежной защите прав и свобод человека в нашем регионе, объединению наших усилий в борьбе со всеми формами преступности и более эффективному осуществлению взаимного сотрудничества", - отмечено в обращении президента.