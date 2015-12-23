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    Президент Азербайджана: Будут предприняты меры наказания к лицам, искусственно завышающим цены, проведены серьезные реформы в финансовом секторе

    В таможенной и налоговой системах будет обеспечена максимальная прозрачность

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Перед правительством Азербайджана поставлены задачи по обеспечению макроэкономической стабильности, сохранению инфляции на минимальном уровне, сохранению на стабильном уровне цен производимых в стране продуктов питания и строительных материалов". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным результатам 2015 года. 

    "Мы постараемся уменьшить последствия неизбежного решения. Будут предприняты меры наказания к лицам, искусственно завышающим цены, занимающимся спекуляцией. Для улучшения бизнес-среды в стране приняты серьезные решения в связи с лицензиями. Будут проведены более серьезные реформы в финансовом и экономическом секторах, предприняты меры борьбы с монополиями. В таможенной и налоговой системах будет обеспечена максимальная прозрачность”, - добавил глава государства.

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