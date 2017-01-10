Президент Азербайджана: Будет развиваться ненефтяной сектор, откроются новые рабочие места

Мы смогли выйти из кризиса, трудных условий

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Выбранный нами путь - единственный правильный путь. Это путь независимости, стабильности, развития".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2016 года и предстоящим задачам.

Президент напомнил, что в прошлом году отмечалось 25-летие независимости Азербайджана: "2016-й год запомнился как год глубоких экономических реформ. Благодаря принятым решениям ненефтяной сектор будет находиться в центре внимания. Неслучайно, что несмотря на снижение валовой продукции в результате падения цен на нефть в 3-4 раза, в ненефтяном секторе наблюдается рост на 5 процентов, а в сельском хозяйстве - на 2,5 процента. Мы смогли выйти из кризиса, трудных условий. Проделанные работы и предстоящие работы усилят эту динамику. Экономика будет стойко развиваться, будет развиваться ненефтяной сектор, откроются новые рабочие места. Мы достигнем указанных целей".