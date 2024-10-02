Президент Азербайджана: Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц

Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц.
Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита права семей на установление истины".
Глава государства подчеркнул, что с 1993 года эту гуманитарную миссию достойно выполняет Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. После Отечественной войны деятельность Комиссии была еще более расширена и достигнуты хорошие результаты. Идентифицированы личности 155 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, и они похоронены с воинскими почестями.
"Хотя до сегодняшнего дня наши государственные структуры, родные пропавших без вести, представители гражданского общества неоднократно обращались в различные международные организации, к сожалению, и в этом вопросе мы сталкиваемся с двойными стандартами. Соответствующие международные структуры не должны отмалчиваться на эти обращения и должны предпринять решительные шаги.
Азербайджан, как ответственный член международного сообщества, подходит к проблеме пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов не только как к своей проблеме, но и как к глобальной проблеме, с которой сталкивается ряд стран мира. Выдвижение раз в два года по инициативе нашей страны резолюции о пропавших без вести лицах в Генеральной Ассамблее ООН и принятие ее консенсусом является составной частью нашей деятельности по повышению внимания к этому вопросу на международном уровне", - отметил президент Азербайджана.