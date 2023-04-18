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Президент Азербайджана: "ASAN xidmət" - образец нашей интеллектуальной продукции

Президент Азербайджана: "ASAN xidmət" - образец нашей интеллектуальной продукции Система "ASAN xidmət" известна сегодня в мире уже как бренд Азербайджана. Услуги, оказываемые в центрах "ASAN xidmət", с одобрением воспринимаются населением и коэффициент одобрения составляет 99,8 процента.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 16:33
Президент Азербайджана: ASAN xidmət - образец нашей интеллектуальной продукции

Система "ASAN xidmət" известна сегодня в мире уже как бренд Азербайджана. Услуги, оказываемые в центрах "ASAN xidmət", с одобрением воспринимаются населением, и коэффициент одобрения составляет 99,8 процента.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля после церемонии открытия центра "ASAN xidmət" в Сальянском районе.

Подчеркнув, что открывающийся в Сальянском районе центр "ASAN xidmət" является 25-м по счету, глава государства сказал: "Несколько стран в мире уже применяют модель ASAN. Мы оказываем этим странам методическую поддержку. За последние годы, то есть за 10 лет, поступил 61 миллион обращений. То есть появление этой службы фактически стало революцией, поворотной точкой в области общественных услуг, и в настоящее время оказываются более 300 услуг. Таким образом, "ASAN xidmət" является образцом нашей интеллектуальной продукции, и в то же время мы уже экспортируем интеллектуальную продукцию".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: “ASAN xidmet” is an example of our intellectual products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “ASAN xidmət” bizim intellektual məhsulumuzun bir nümunəsidir”

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