Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс

Мы готовы к сотрудничеству

"Сегодня появилась уникальная возможность для уникального развития региона. Мы и многие наши партнеры считаем, что война окончена. Мы должны закрыть эту страницу книги и смотреть в будущее".

Как сообщает Report, об этом сегодня в Баку на пресс-конференции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Еще одним фактором, вызывающим оптимизм, является то, что наши соседи разделяют наши взгляды, и между нами нет разногласий относительно будущего развития региона. У меня были беседы с руководством Турции, России и Ирана. Были консультации и контакты, мы практически полностью единодушны во мнении, что должны использовать эту возможность с максимальной эффективностью. Поствоенный период открывает новые возможности", - добавил глава государства.

Президент отметил, что сегодня Армения придерживается этой позиции на словах:

"Потому что в ходе консультаций они озвучивают некоторые мысли, которые являются неприемлемыми. Если Армения будет придерживаться такого же подхода в этих вопросах, то также может стать составной частью идущих процессов. Если нет, мы все равно решим уже запланированные вопросы. Никто не может остановить нас. Не столь далекая история также показывает, что мы достигли того, к чему стремились. Просто Армения в очередной раз может потерять этот исторический шанс. Как в 90-е годы они не верили, что мы реализуем все проекты, так и теперь если они так думают, то столкнутся с той же участью. Мы готовы к сотрудничеству и считаем, что это сотрудничество может стать главным гарантом долгосрочного мира в регионе".