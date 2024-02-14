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Президент Азербайджана: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны

Президент Азербайджана: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны В поствоенный период мы продемонстрировали свою принципиальную позицию по всем вопросам. Было заявлено, что армянская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 17:30
Президент Азербайджана: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны

В поствоенный период мы продемонстрировали свою принципиальную позицию по всем вопросам. Было заявлено, что армянская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что со временем мы вновь стали свидетелями очередных территориальных претензий к нам, и они снова не желают отказываться от своих грязных дел, глава государства отметил: "Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны. А может быть, кто-то наущал их и вовсе не выполнять эти обязательства".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Armenia seems to have forgotten results of Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Ermənistan sanki İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini unutmuşdu

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