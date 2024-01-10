Президент Азербайджана: Антитеррористическая операция завершилась за более короткое время

Антитеррористическая операция была проведена очень успешно и профессионально, наши военнослужащие проявили большой героизм. Говорят, что операция продлилась 23 часа и несколько минут, но на самом деле она была завершена за более короткое время.

Антитеррористическая операция была проведена очень успешно и профессионально, наши военнослужащие проявили большой героизм. Говорят, что операция продлилась 23 часа и несколько минут, но на самом деле она была завершена за более короткое время.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы вышли на все намеченные нами позиции, у нас были все коммуникации, мы взяли все возвышенности, и фактически капитуляция сепаратистов была неизбежной и неминуемой, если бы они не сдались, они были бы уничтожены. Другого варианта не могло быть", - отметил глава государства.