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Президент Азербайджана: Антитеррористическая операция завершилась за более короткое время

Президент Азербайджана: Антитеррористическая операция завершилась за более короткое время Антитеррористическая операция была проведена очень успешно и профессионально, наши военнослужащие проявили большой героизм. Говорят, что операция продлилась 23 часа и несколько минут, но на самом деле она была завершена за более короткое время.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:38
Президент Азербайджана: Антитеррористическая операция завершилась за более короткое время

Антитеррористическая операция была проведена очень успешно и профессионально, наши военнослужащие проявили большой героизм. Говорят, что операция продлилась 23 часа и несколько минут, но на самом деле она была завершена за более короткое время.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы вышли на все намеченные нами позиции, у нас были все коммуникации, мы взяли все возвышенности, и фактически капитуляция сепаратистов была неизбежной и неминуемой, если бы они не сдались, они были бы уничтожены. Другого варианта не могло быть", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: The anti-terror operation was completed in less time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Antiterror əməliyyatı daha qısa müddət ərzində tamamlanmışdı

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