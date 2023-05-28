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Президент: Азербайджан зарекомендовал себя в мире как образцовая страна

Президент: Азербайджан зарекомендовал себя в мире как образцовая страна В этом месяце мы отметили 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и до конца года мероприятия будут продолжаться.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 12:17
Президент: Азербайджан зарекомендовал себя в мире как образцовая страна

В этом месяце мы отметили 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и до конца года мероприятия будут продолжаться.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Глава государства отметил, что именно с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджан смог встать на ноги, вступить на путь развития, был положен конец гражданской войне. "С октября 1993 года – после того как он был избран президентом – по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя как пространство стабильности, образцовая страна в мире", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: 'After Heydar Aliyev elected to post of president, to present day, Azerbaijan has been asserting itself as exemplary country'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan dünyada nümunəvi ölkə kimi özünü təsdiqləyib

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