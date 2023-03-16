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Президент: Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией

Президент: Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации в 2020 году Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на этих территориях. Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией.
Внутренняя политика
16 марта 2023 г. 15:24
Президент: Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией

После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации в 2020 году Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на этих территориях. Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Мы с нуля отстраиваем 9 новых городов и на первом этапе - более 300 сел и поселков. Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного восстановления, проводимого национальным правительством за счет собственных финансовых ресурсов. В 2021-2022 годах Азербайджанское государство потратило около 4 миллиардов долларов США на работы по восстановлению на освобожденных территориях. А в этом году мы планируем выделить средства в размере не менее 1,7 миллиарда долларов США", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is restoring life in vast areas Armenia has completely destroyed
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış böyük ərazilərə həyatı yenidən qaytarır"

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