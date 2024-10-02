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Президент: Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата

Президент: Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата Президент: Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 13:52
Президент: Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата

Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата и их негативными последствиями в соответствии с обязательствами, вытекающими из Целей устойчивого развития ООН. Неслучайно, один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как "Страна чистой окружающей среды и зеленого роста". В соответствии с этим приоритетом в нашей стране проводится целенаправленная работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению рационального использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Бакинского международного форума на тему "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов".

Подчеркнув, что Азербайджан в то же время является страной, вносящей вклад в глобальные климатические действия, глава государства добавил: "Примечательно, что данный Форум проводится в преддверии имеющей особое значение для всего мира 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которую Азербайджан будет принимать в ноябре текущего года. Проведение столь престижного мероприятия в нашей стране является свидетельством большого уважения и доверия к Азербайджану, а также вклада нашей страны на всех уровнях в предотвращение изменений климата. Верю, что COP29 придаст важный импульс усилению климатической солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира".

Президент Ильхам Алиев отметил, что организация сегодняшнего мероприятия в Азербайджане демонстрирует решимость нашей страны как в предотвращении изменений климата, так и в защите прав человека. Форум важен с точки зрения обсуждения проблем, вызванных изменениями климата, и их решения, исходя из перспективы прав человека, а также обмена положительным опытом в этой сфере.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает партнерские связи между присутствующими здесь омбудсменами зарубежных стран и представителями национальных правозащитных институтов, считает важным интенсифицировать контакты для системного, координированного и более эффективного налаживания будущего взаимодействия по представляющим взаимный интерес вопросам, которые будут обсуждаться на Форуме.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan among countries that pay special attention to fight against climate change

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