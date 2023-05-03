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Президент: Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений

Президент: Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений Именно стратегия, правильный анализ ситуации, а также принципиальная политика определяют то, в результате чего геополитические изменения не станут создавать для вас проблем, а наоборот, превратятся в возможности.
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 19:31
Президент: Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений

Именно стратегия, правильный анализ ситуации, а также принципиальная политика определяют то, в результате чего геополитические изменения не станут создавать для вас проблем, а наоборот, превратятся в возможности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Если страны начинают маневрировать, как, например, то, что мы видим сейчас в Армении, то это – попытка маневра, попытка усидеть сейчас не на двух стульях, а я думаю, минимум на четырех стульях, что невозможно. Что касается Азербайджана, будь то наша политика в области регионального развития, наша политика в международных делах, в вопросах, связанных с территориальной целостностью стран, то она абсолютно ясна, абсолютно свободна от каких-либо интересов текущей ситуации. И я считаю, что Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений", - отметил глава государства.

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