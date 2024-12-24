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Президент: Азербайджан – сильное государство, страна, достойно и честно идущая вперед

Президент: Азербайджан – сильное государство, страна, достойно и честно идущая вперед Азербайджан – сильное государство, страна, которая опирается на свою мощь, идет своим путем, ни перед кем не имеет никаких обязательств, ни перед кем не склоняет голову, идет вперед достойно и честно, и это наше большое достояние.
Внутренняя политика
24 декабря 2024 г. 14:50
Президент: Азербайджан – сильное государство, страна, достойно и честно идущая вперед

Азербайджан – сильное государство, страна, которая опирается на свою мощь, идет своим путем, ни перед кем не имеет никаких обязательств, ни перед кем не склоняет голову, идет вперед достойно и честно, и это наше большое достояние.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Подчеркнув, что происходящие сегодня в мире процессы налицо, глава государства сказал: "Кровавые столкновения, войны, конфликты, грубое вмешательство некоторых стран в дела других стран, нагнетание напряженности – всего этого мы не видим и не увидим в Азербайджане".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is a strong state, moves forward with dignity and honesty

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