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Президент: Азербайджан с большим уважением чтит память Гейдара Алиева

Президент: Азербайджан с большим уважением чтит память Гейдара Алиева Сегодня Азербайджан отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан с большим уважением чтит память своего великого сына.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:15
Президент: Азербайджан с большим уважением чтит память Гейдара Алиева

Сегодня Азербайджан отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан с большим уважением чтит память своего великого сына.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что его Распоряжением 2023 год был объявлен "Годом Гейдара Алиева", глава государства отметил, что с начала года по сегодняшний день и до конца года как в нашей стране, так и в различных странах проведены и будут проводиться различные мероприятия.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan reveres the memory of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan Heydər Əliyevin xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır"

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