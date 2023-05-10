Президент: Азербайджан с большим уважением чтит память Гейдара Алиева

Сегодня Азербайджан отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан с большим уважением чтит память своего великого сына.

Сегодня Азербайджан отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан с большим уважением чтит память своего великого сына.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что его Распоряжением 2023 год был объявлен "Годом Гейдара Алиева", глава государства отметил, что с начала года по сегодняшний день и до конца года как в нашей стране, так и в различных странах проведены и будут проводиться различные мероприятия.