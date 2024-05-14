Президент: Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов

Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.
По словам президента, достижения Китайской Народной Республики, в том числе китайской экономики, под руководством Си Цзиньпина радуют Азербайджан как друга и партнера.
Заявив, что Китай занимает важное место в мировой экономике, глава государства подчеркнул, что это очень важно для развития глобальной экономики.