Президент: Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов

Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов.

Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.

По словам президента, достижения Китайской Народной Республики, в том числе китайской экономики, под руководством Си Цзиньпина радуют Азербайджан как друга и партнера.

Заявив, что Китай занимает важное место в мировой экономике, глава государства подчеркнул, что это очень важно для развития глобальной экономики.