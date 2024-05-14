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Президент: Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов

Президент: Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов.
Внутренняя политика
14 мая 2024 г. 16:10
Президент: Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов

Азербайджан проводит политику, исходя из своих национальных интересов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.

По словам президента, достижения Китайской Народной Республики, в том числе китайской экономики, под руководством Си Цзиньпина радуют Азербайджан как друга и партнера.

Заявив, что Китай занимает важное место в мировой экономике, глава государства подчеркнул, что это очень важно для развития глобальной экономики.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan öz milli maraqları əsasında siyasət həyata keçirir

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