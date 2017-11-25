Президент: Aзербайджан продолжает политику политических и экономических реформ

Партнерство с Европейским Союзом является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В первую очередь, хотел бы сказать, что партнерство с Европейским Союзом является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. В феврале этого года мы начали активные переговоры по новому соглашению. Надеюсь, что эти переговоры в скором времени завершатся. Это создаст возможность для продолжения сотрудничества между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии Саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Он отметил, что Европейский Союз – основной торговый партнер Азербайджана: "Можно сказать, 50 процентов нашей торговли составляет торговля со странами-членами. За период независимости из Европейского Союза в экономику Азербайджана было вложено более 20 млрд долларов инвестиций. Это свидетельствует о том, что мы обладаем хорошим инвестиционным климатом. Европейские компании готовы к вложению крупных финансовых средств для поддержки нашей экономики".

"В то же время мы активно развиваем наши связи с государствами-членами в двустороннем формате. Aзербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами Европейского Союза. Это означает, что треть стран-членов Европейского Союза считает Азербайджан стратегическим партнером. Это очень важно для молодой независимой страны, и мы, конечно, считаем будущее соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном еще одним важным этапом в укреплении стратегических связей.

Aзербайджан продолжает политику политических и экономических реформ. Мы придаем большое значение развитию демократии, защите прав человека и строго привержены этому", - добавил президент.