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Президент: Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы

Президент: Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы за счет национальных возможностей.
Внутренняя политика
15 марта 2024 г. 15:49
Президент: Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы

Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы за счет национальных возможностей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 15 марта председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Дэнниса Фрэнсиса.

Отметив, что в период оккупации Армения установила на территориях Азербайджана более миллиона мин, глава государства сказал, что это препятствует восстановительно-строительным работам, проводимым на наших освобожденных от оккупации территориях, продолжает представлять угрозу для жизни людей.

Подчеркнув, что Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы за счет национальных возможностей, президент Ильхам Алиев отметил важность поддержки международного сообщества в этом вопросе. Глава государства сообщил, что после освобождения наших территорий от оккупации в результате минных инцидентов погибли и получили ранения более 350 граждан.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan mina probleminin aradan qaldırılması istiqamətində davamlı fəaliyyət həyata keçirir

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