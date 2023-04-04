Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития

Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.

Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин", - говорится в публикации.