Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития

Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
"Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин", - говорится в публикации.