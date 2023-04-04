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Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития

Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.
Внутренняя политика
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития

Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин", - говорится в публикации.

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